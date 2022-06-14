Салехард, 14 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На Ямале стартовала посевная кампания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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В Салехарде под посадку раннеспелого картофеля отведено 40 гектаров посевных площадей. ООО «Ямальский картофель» на 16 гектарах будет выращивать высокотоварный ранний столовый сорт «Гала». Семенные клубни весом 35 тонн были закуплены в одном из специализированных хозяйств Тюменской области.

«После появления всходов урожай будем собирать уже через два месяца. Это то, что нужно в условиях арктического лета. Планируем в этом году получить порядка 150 тонн картофеля», — отметил директор ООО «Ямальский картофель» Дамир Шарипов.

Помимо картофеля, ямальские аграрии выращивают морковь, свёклу, огурцы открытого и закрытого грунта. Правительство региона ежегодно оказывает финансовую поддержку сельхозпроизводителям в виде компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, производство и реализацию продукции.