Ижевск, 14 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали глава Ижевска Олег Бекмеметьев и глава Каспийска (Дагестан) Борис Гонцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

пресс-служба администрации Ижевска Главы Ижевска и Каспийска подписывают соглашение о побратимстве

Ижевск и Каспийск — города оборонной промышленности. Каспийск неразрывно связан с военно-морским флотом России. Здесь находятся военные заводы и база Военно-морского флота. Развивается береговая инфраструктура, активными темпами идет жилищное строительство.

Каспийск как территория опережающего социально-экономического развития со своей инфраструктурой, инвестиционными и индустриальными площадками, безусловно, будет интересен и полезен малому и среднему бизнесу Ижевска.

Соглашение о побратимстве даст городам возможность развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и укрепит связь между городами России.

ИА REGNUM напоминает, всего у Ижевска 11 городов-побратимов, в том числе Минск и Брест (Белоруссия), Лусака (Замбия), Марака (Венесуэла), а также китайский город Ухань.