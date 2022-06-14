Москва, 14 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Москве в День России, 12 июня, поженились около 100 пар, сообщается на портале мэра столицы.

Свадьба

Три пары молодоженов поженились на станции Московского метрополитена «Маяковская». Церемонии бракосочетания проходили ночью, чтобы не мешать пассажирам. Каждая пара получила в подарок свадебный набор молодоженов.

Ещё 20 пар заключили брак в особняке Спиридонова, остальные соединили себя узами брака во Дворцах бракосочетания №1 и №4.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в апреле 2022 года отделами ЗАГС зарегистрировано рекордное количество браков за последние 12 лет.

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