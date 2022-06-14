Москва, 14 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Власти Эфиопии намерены продолжить торговлю и укрепление своих связей с Россией, несмотря на возможность введения против них санкций со стороны США. Об этом 14 июня заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

«Эфиопия — суверенная страна, мы поддерживаем отношения и контакты с любыми государствами исходя из наших национальных интересов. И никакое другое государство не может указывать нам, как себя вести. Это наша позиция по любому закону, который может быть принят относительно санкций. Эфиопия хочет продолжать торговать и укреплять наши двусторонние отношения с Россией», — сказал он в интервью РИА Новости, комментируя возможность принятия американским Конгрессом закона, который будет направлен на ограничение сотрудничества стран Африки с Россией.

При этом посол Эфиопии указал, что санкции Запада против РФ уже в определенной степени повредили торговле между двумя странами, так как логистика и финансовые транзакции оказались из-за этого затруднены, и работе эфиопского посольства в Москве.

«Мы продаем в Россию кофе и рапс, а сейчас возникли проблемы с доставкой, поскольку Эфиопия задействует маршруты, пролегающие через Европу. Когда они будут решены, торговля возобновится. Эфиопия не поддерживает односторонние санкции, а выступает за переговоры для решения любой проблемы», — отметил Аргау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании закупать больше российских удобрений, так как их поставки резко упали на фоне санкций.