Иркутск, 14 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За минувшие выходные (11-13 июня) в Иркутской области произошли два несчастных случая на воде, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

так, 33-летний житель Ангарска, спрыгнул с Китойского моста и не выплыл на берег. Двое молодых людей во время распития спиртных напитков решили снять видео про прыжок в воду, который закончился трагично для молодого человека.

Второй случай произошел в Нижнеудинском районе. На берегу реки Уда 67-летний мужчина увидел тонущего мальчика, 2009 года рождения, взял спасательный жилет и бросился на помощь. Мальчик был спасен, а мужчина до берега доплыть не смог.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2022 года троих мужчин спасли на реке Ангаре в Братском районе Иркутской области.

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