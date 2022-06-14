Абу-Даби, 14 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Предстоящий анимационный фильм «Базз Лайтер» студии Pixar запретили в ОАЭ из-за показанных в нём нетрадиционных отношений. Об этом 14 июня пишет The Sun.

Скриншот из трейлера Мультфильм «Базз Лайтер»

Как отмечает издание, запрет обусловлен наличием в фильме персонажа, которого озвучила актриса Узо Адуба, целующегося с другой женщиной. Официальной причиной отказа от проката картины в ОАЭ указано «нарушение стандартов медиаконтента в стране».

Добавим, что по сообщениям СМИ, мультфильм по той же причине запретили в Саудовской Аравии. Мировая премьера картины запланирована на 17 июня 2022 года.