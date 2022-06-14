Эль-Кувейт, 14 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кувейт. Об этом пишет агентство EFE.

Joka Madruga Николас Мадуро

Это уже четвёртая страна, которую президент Венесуэлы посетит в рамках своего международного турне, которое началось 7 июня.

Мадуро приземлился в международном аэропорту Кувейта, расположенном в провинции Фарвания, в рамках своего первого официального визита в арабское государство.

Ранее Николас Мадуро посетил Турцию, Алжир и Иран.