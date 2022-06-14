Новосибирский депутат стал советником главы ДНР по гуманитарным вопросам
Новосибирск, 14 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов назначен советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Об этом сообщил сам парламентарий.
Антонов подчеркнул, что для него это «большая честь и огромная ответственность».
«Скажу просто. С 2014 года для меня Донецк стал вторым родным городом. Все эти годы я прожил держа в сердце боль и страдания дончан, их победы и поражения, разделяя их любовь к родному краю и своему городу. Их сила духа и воля к победе вызывает у меня искреннее восхищение. С самого начала специальной операции я значительную часть времени провожу на территории ДНР, работая на освобождённых территориях, помогая людям, — написал он в своём телеграм-канале. — Официальный статус позволит действовать с большей отдачей. Именно в таком ключе я это решение и воспринимаю».
При этом Антогов подчеркнул, что все свои обязательства перед избирателями Новосибирска выполнит в полном объёме.