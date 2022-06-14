Новосибирск, 14 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов назначен советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Об этом сообщил сам парламентарий.

gorsovetnsk.ru Депутат Новосибирска Ростислав Антонов

Антонов подчеркнул, что для него это «большая честь и огромная ответственность».

«Скажу просто. С 2014 года для меня Донецк стал вторым родным городом. Все эти годы я прожил держа в сердце боль и страдания дончан, их победы и поражения, разделяя их любовь к родному краю и своему городу. Их сила духа и воля к победе вызывает у меня искреннее восхищение. С самого начала специальной операции я значительную часть времени провожу на территории ДНР, работая на освобождённых территориях, помогая людям, — написал он в своём телеграм-канале. — Официальный статус позволит действовать с большей отдачей. Именно в таком ключе я это решение и воспринимаю».

При этом Антогов подчеркнул, что все свои обязательства перед избирателями Новосибирска выполнит в полном объёме.