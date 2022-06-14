Пекин, 14 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Соединенные Штаты создают угрозу стабильности в Тайваньском проливе, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«В настоящее время самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит не откуда-либо еще, а от сил, выступающих за независимость Тайваня, упрямо ведущих сепаратистскую деятельность, а также от попустительства и поддержки США», — заявил он на брифинге.

Дипломат добавил, что сейчас самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе исходит от сил, выступающих за независимость Тайваня, «упрямо ведущих сепаратистскую деятельность, а также от попустительства и поддержки США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что в случае попыток отделения Тайваня от Китая, Пекин готов сражаться до самого конца.

Читайте также: Глава МО КНР: Пекин готов сражаться до конца при попытках отделить Тайвань