Владивосток, 14 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Приморье бурно обсуждают переименование сети быстрого питания «Макдоналдс» в России. Новое название «Вкусно — и точка!» созвучно с наименованием компании «Еда и точка», которая работает во Владивостоке с 2018 года, сообщило ИА PrimaMedia.

Канал — Короче новости. Цитата из видео: Удивительное сходство: на что похож новый логотип Макдональдса.

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Это также сеть быстрого питания, которая имеет 18 точек в Приморском крае. Её директор Сергей Понкратов намерен отстаивать права компании и считает, что владельцы «Макдоналдса» позаимствовали идею.

«Сейчас, при заходе в любой другой регион России, мы будем восприниматься не как оригинальная компания, а как нечто вторичное. Бороться мы однозначно будем. В данным момент мы заняты выбором юридической компании, которая имеет опыт работы с подобными оппонентами. Считаем, что какой крупной ни была бы компания, нельзя так просто взять чужую идею нейминга. Мы хотим показать на деле, что Россия — это не только Москва», — заявил Сергей Понкратов.

Как сообщало ИА REGNUM, новое название «Макдоналдс» было представлено 12 июня. Ранее торговую сеть, закрытую в России из-за проведения спецоперации, приобрёл бизнесмен Александр Говор.