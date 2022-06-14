Приморская компания оспорит в суде новое название «Макдоналдса»
Владивосток, 14 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Приморье бурно обсуждают переименование сети быстрого питания «Макдоналдс» в России. Новое название «Вкусно — и точка!» созвучно с наименованием компании «Еда и точка», которая работает во Владивостоке с 2018 года, сообщило ИА PrimaMedia.
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Это также сеть быстрого питания, которая имеет 18 точек в Приморском крае. Её директор Сергей Понкратов намерен отстаивать права компании и считает, что владельцы «Макдоналдса» позаимствовали идею.
Как сообщало ИА REGNUM, новое название «Макдоналдс» было представлено 12 июня. Ранее торговую сеть, закрытую в России из-за проведения спецоперации, приобрёл бизнесмен Александр Говор.