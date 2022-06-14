Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Sony запустила в производство игровой фильм, в основу которого лягут популярные манга и аниме «Ванпанчмен». Об этом 14 июня сообщает портал Deadline.

Цитата из аниме «Ванпанчмен». реж. Нацумэ Синго. 2015. Япония Сайтама

Как утверждают источники издания, должность режиссёра проекта занял Джастин Лин (серия фильмов «Форсаж»), над сценарием работают Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, ранее участвовавшие в реализации таких проектов, как «Веном» и «Джуманджи». Вместе с Лином в качестве продюсеров выступят Ави и Ари Арады. Инсайдеры также сообщили, что, возможно, съёмки картины начнутся в конце 2022 года.

Отметим, Ави и Ари Арады ранее выступили в качестве продюсеров фильма «Призрак в доспехах», который является киноадаптацией одноимённого аниме режиссёра Мамору Осии. Главную роль в этой картине исполнила Скарлетт Йоханссон, премьера состоялась 30 марта 2017 года.

Для справки: в основу аниме-сериала «Ванпанчмен» легла манга автора, известного под псевдонимом ONE. В центре повествования находится супергерой, который потерял эмоции и страсть к подвигам из-за того, что стал убивать всех противников с одного удара.