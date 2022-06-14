Sony снимет игровой фильм по аниме-сериалу «Ванпанчмен»
Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Sony запустила в производство игровой фильм, в основу которого лягут популярные манга и аниме «Ванпанчмен». Об этом 14 июня сообщает портал Deadline.
Как утверждают источники издания, должность режиссёра проекта занял Джастин Лин (серия фильмов «Форсаж»), над сценарием работают Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, ранее участвовавшие в реализации таких проектов, как «Веном» и «Джуманджи». Вместе с Лином в качестве продюсеров выступят Ави и Ари Арады. Инсайдеры также сообщили, что, возможно, съёмки картины начнутся в конце 2022 года.
Отметим, Ави и Ари Арады ранее выступили в качестве продюсеров фильма «Призрак в доспехах», который является киноадаптацией одноимённого аниме режиссёра Мамору Осии. Главную роль в этой картине исполнила Скарлетт Йоханссон, премьера состоялась 30 марта 2017 года.
Для справки: в основу аниме-сериала «Ванпанчмен» легла манга автора, известного под псевдонимом ONE. В центре повествования находится супергерой, который потерял эмоции и страсть к подвигам из-за того, что стал убивать всех противников с одного удара.