* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 14 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что при налёте сил безопасности на убежище ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Баграми провинции Кабул командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Юсуф был убит, а другой командир по имени Мохаммад Ага арестован. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Назвав членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «хариджитами», Муджахид заявил, что террористы причастны к нападениям на мечети, ханаки и опоры ЛЭП в Кабуле и некоторых провинциях.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявил, что восемь членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и трое задержаны в ходе операции в городе Талукан в провинции Тахар.

По его словам, в ходе операции были убиты несколько ключевых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе Юнус Узбекистани.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда настаивали на том, что они контролируют всю территорию Афганистана, и что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет почти никакого идеологического или физического присутствия в стране и поэтому не считается серьёзной угрозой.