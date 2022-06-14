Клинцы, Брянская область, 14 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. При взрыве в городе Клинцы Брянской области пострадала женщина. Об этом 14 июня сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники. Информация пока не получила официального подтверждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Взрыв в Клинцах прогремел около 8:00. После на месте ЧП очевидцы заметили российский вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник».

Пока имеются две версии обстрела со стороны Украины. Согласно первой, националисты применили ракету «Точка-У», по второй — удар нанесён с применением РСЗО.

Удар пришёлся по военной базе, однако повреждены здания и в соседнем жилом комплексе. Там не работают светофоры, в квартирах пропали свет и вода.