Норильск, Красноярский край, 14 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае двое жителей города Норильска обвиняются в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору. С марта по август 2018 года они организовали незаконный въезд в Россию пяти иностранных граждан. В дальнейшем иностранцы незаконно находились на территории РФ.

За каждого иностранца, планирующего въехать в Россию, злоумышленники брали 30 тысяч рублей. 7 июня 2022 года их задержали. Фигуранты заключены под стражу.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники краевого УФСБ. Расследование продолжается.

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