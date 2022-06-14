Рязань, 14 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. На город надо смотреть не из окна автомобиля, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков после обхода Рязани 13 июня. Руководитель региона в социальных сетях поделился впечатлениями от пешей прогулки по городу.

Телеграм-канал Павла Малкова Заросшие сорняками газоны

Павел Малков отметил, что в Центральном парке культуры и отдыха «пойти некуда, места для отдыха не продуманы, почти все детские площадки платные, а то, что бесплатно, выглядит просто ужасно». На площадках, где в Рязани проводятся ярмарки выходного дня, «отсутствуют человеческие условия, как для продавцов, так и для покупателей». Недочёты по благоустройству есть и на Первомайском проспекте. Руководитель заверил, что в вопросах благоустройства ответственность будет персонализирована.

«Никакая кабинетная работа не заменит общения с людьми и личного посещения самых разных объектов. На город надо смотреть не из окна автомобиля. Только пройдясь пешком можно в полной мере оценить качество нашей работы. Посоветую всем следовать этому принципу. Только комплексный подход в вопросах благоустройства общественных пространств. Нужен наш собственный единый дизайн-код и концепция развития городского пространства», — уверен Павел Малков.

Врио губернатора также поручил проработать создание местных питомников для решения проблемы озеленения и провести работу с инвесторами от малого предпринимательства до крупного бизнеса.