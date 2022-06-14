Вильнюс, 14 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российскую инициативу отозвать признание независимости Литвы всерьёз восприняли в Вильнюсе. Это прямая угроза для страны, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

По его словам, в Литве с повышенным вниманием отнеслись к законопроекту депутата Госдумы России Евгения Фёдорова («Единая Россия») об отмене признания независимости Литовской Республики, хотя идея исходит не от высших должностных лиц.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьёз», — подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что в Вильнюсе очень серьёзно относятся ко всему, что заявляют в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фёдоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Он также заявил, что Литва — только начало. В будущем Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины.

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