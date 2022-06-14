Москва, 14 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 российских Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 14 июня Минобороны России.

Минобороны России Су-25

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как экипажи российских Су-25 готовятся к боевому вылету, взлетают, выходят на ударную позицию и производят удар по объектам украинских нацистов, отстреливают тепловые ловушки, а затем возвращаются на аэродром базирования.

Также отмечается, что экипажами российской штурмовой авиации были нанесены ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, в результате чего были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских нацистов. При этом пуски ракет выполнялись Су-25 парами с малых высот.

Кроме этого, указывается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецке в результате массированного обстрела со стороны украинских войск 13 июня повреждены социальные объекты.