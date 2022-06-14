Владикавказ, 14 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Северной Осетии возбудили уголовное дело против двоих жителей Владикавказа, которые убили мужчину в больнице. После конфликта пассажира и водителя такси, в результате которого таксист был доставлен в реанимацию, они совершили нападение на его обидчика, также получившего ранение и доставленного в больницу для оказания помощи.

publicdomainpictures.net Убийство

«В отношении двух 57-летних жителей города Владикавказа возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (Убийство группой лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что один из нападавших являлся сыном раненого таксиста, другой — его другом. Сын напал на обидчика своего отца с ножом, а его друг не менее четырех раз выстрелил из пистолета. Все это происходило в приемном покое больницы. От полученных травм пассажир, ранивший водителя такси, скончался.