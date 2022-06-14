Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Посторонний предмет стал причиной временного закрытия станции «зеленой» ветки Петербургского метрополитена «Приморская», сообщили 14 июня в пресс-службе городской подземки.

Alex Florstein Fedorov, Wikimedia Commons Станция «Приморская»

Инцидент произошел в 09:47 мск 14 июня. Из-за попадания постороннего предмета в гребенку эскалатора станция «Приморская» была закрыта на вход.

«В 09:53 мск посторонний предмет удален, станция работает в обычном режиме», — сообщили в метрополитене.