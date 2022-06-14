Москва, , 09:59 — REGNUM Загрузка отечественных стекольных заводов сократилась на 30%, снизились и объём производства, и продажи листового стекла. Об этом сообщает 14 июня РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Отражение в окнах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве сообщили, что производители листового стекла, которое применяется прежде всего в строительстве, в мае были загружены лишь на 70%. Начиная с марта 2021 года загрузка держалась на уровне около 100% из-за высокого спроса.

Объём производства, прямо зависящий от загрузки, тоже снизился. В мае выпуск листового стекла сократился на 20% по сравнению с апрелем. При этом внутренний рынок полностью обеспечен стеклом.

Производители поясняют, что сократили выпуск из-за снижения спроса. Так, в компании «Салаватстекло» зафиксировали снижение объёма продаж в апреле на 25% в годовом выражении. Из-за этого вниз идут и цены — по итогам мая они снизились на 15–20% к началу года.

Издание отмечает, что уменьшение потребления стекла связано с сокращением новых строительных проектов, а также заказов на замену окон. Ещё один фактор — остановка автомобильных производств. Также на ситуацию влияют сбои в логистике и санкции.

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