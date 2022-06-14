Чебоксары, 14 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. На дорогах Чувашии за двое суток произошло два столкновения с дикими животными. В числе пострадавших есть ребёнок, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лось

По данным ведомства, вечером 12 июня на территории Шумерлинского района попали в ДТП подростки, которые катались на мотоцикле. Предварительно полиция установила, что мотоциклист сбил выбежавшего из леса кабана, после чего транспортное средство опрокинулось.

«Тяжёлые травмы получила 14-летняя пассажирка мотоцикла, школьница госпитализирована», — говорят в МВД по Чувашии.

Ещё одно дикое животное было сбито утром 13 июня на дороге Чебоксары — Сурское в Алатырском районе. По данным правоохранителей, 21-летний житель Москвы на «Хендай Солярис» сбил неожиданно выбежавшего на трассу лося. В результате ДТП водитель и 18-летняя пассажирка с ушибами были доставлены в больницу и после оказания помощи отпущены домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии осудили адвоката: его признали виновным в ДТП, в котором пострадали две девочки. Суд ограничил его в свободе на 11 месяцев.

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