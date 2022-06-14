София, 14 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В районе автотрассы на окраине столицы Болгарии Софии были обнаружены три новых незаконных захоронения. Об этом 14 июня сообщает БНР.

Полиция

По предварительным данным, речь идет о телах пожилых людей, погребенных с нарушением закона сотрудниками местного ритуального агентства. Таким образом, общее число нерегулированных могил в регионе составило 16 единиц.

Других деталей не сообщается. Ведется следствие.

Напомним, 25 мая в софийском районе Клисура были найдены захоронения семи человек. Два дня спустя там же на заброшенном участке выявили погребения еще шести граждан. По некоторой информации, все нелегально похороненные лица являлись жителями хосписов. Деньги на их погребение выделялись государственными структурами. Предполагается, что сотрудники местного ритуального агентства, продавая места на кладбищах, предавали земле умерших одиноких людей в заброшенных карьерах и на пустырях.