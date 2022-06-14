Севастополь, 14 июня 2022, 09:58 — REGNUM Ещё 20 пациентов госпитализированы в коронавирусные стационары Севастополе за сутки, данные на утро 14 июня опубликованы департаментом здравоохранения города. Накануне, 13 июня, сообщалось о госпитализации 11 человек.
Таким образом, на утро 14 июня в городе свободно 23 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.
Всего за минувшие сутки в городе подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, это на шесть больше, чем накануне. Скончался один пациент с COVID-19.
С начала пандемии в городе подтверждено 84 838 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 150 человек, скончались 2 384 жителя.