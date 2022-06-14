Севастополь, 14 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Ещё 20 пациентов госпитализированы в коронавирусные стационары Севастополе за сутки, данные на утро 14 июня опубликованы департаментом здравоохранения города. Накануне, 13 июня, сообщалось о госпитализации 11 человек.

Mos.ru В ковидной клинике

«Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 165 пациентов, из них 77 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте здравоохранения.

Таким образом, на утро 14 июня в городе свободно 23 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

Всего за минувшие сутки в городе подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, это на шесть больше, чем накануне. Скончался один пациент с COVID-19.

С начала пандемии в городе подтверждено 84 838 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 150 человек, скончались 2 384 жителя.