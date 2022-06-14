Клинцы, Брянская область, 14 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Территория города Клинцы в Брянской области подверглась обстрелу. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Богомаз уточнил, что в результате обстрела, по предварительным данным, получили ранения четыре человека, которым в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь и добавил, что также получили повреждения несколько домов.

«На месте работают оперативные службы», — добавил губернатор Брянской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что часть военной базы и часть жилого комплекса в Клинцах Брянской области были повреждены в результате взрыва.