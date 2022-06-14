Губернатор Брянской области подтвердил факт обстрела города Клинцы
Клинцы, Брянская область, 14 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Территория города Клинцы в Брянской области подверглась обстрелу. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы», — написал он в своем сообщении.
Кроме того, Богомаз уточнил, что в результате обстрела, по предварительным данным, получили ранения четыре человека, которым в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь и добавил, что также получили повреждения несколько домов.
«На месте работают оперативные службы», — добавил губернатор Брянской области.
Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что часть военной базы и часть жилого комплекса в Клинцах Брянской области были повреждены в результате взрыва.