* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:56 — REGNUM Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления Афганистана заявил, что по меньшей мере 13 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и несколько ранены, когда силы сопротивления атаковали контрольно-пропускной пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Хесараке. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ахмади утверждает, что силы фронта захватили КПП и несколько единиц лёгкого и тяжёлого оружия.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) комментариев не дали.

Ахмади говорит, что в последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свои атаки в провинции Панджшер. Он также утверждает, что силы фронта отразили нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Арзу, убив восемь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).