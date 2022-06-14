Казань, 14 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В столице Татарии 17 и 18 июня пройдет чемпионат России по триатлону, в рамках которого состоятся соревнования Ironstar Timerman Cup. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РТ.

ИА REGNUM Триатлон

Участники соревнований преодолеют три этапа: плавательный, велогонку и беговой.

Соревнования по плаванию намечены в акватории реки Казанки, маршрут велогонки проложен по центральным улицам города. Завершит спортивное мероприятие бег по Кремлевской набережной.

Спортсмены преодолеют дистанции 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег) и Olympic (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег). Также запланированы заплывы на открытой воде на одну и две морские мили — Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с 14 по 18 июля пройдут III Всероссийские уличные игры Urban games. Местом проведения станет экстрим-парк «Урам». В играх примут участие более 1 тыс. человек со всей России.

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