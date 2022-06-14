Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил степень готовности оздоровительного лагеря «Дружных» к приёму детей из Мариуполя. Об этом 14 июня губернатор сообщил в соцсетях.

Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Александр Беглов с отдыхающими детьми в лагере «Дружных»

В ходе поездки в лагерь Беглов оценил условия для проживания, питания и отдыха в лагере в Курортном районе для детей из Мариуполя. В рамках первой смены лагерь «Дружных» посетят 408 школьников различных возрастов.

«Всего за четыре смены лагерь посетят 1600 ребят из города-побратима. Дети смогут заниматься конным спортом и посещать контактный зоопарк. Для маленьких гостей также проведут экскурсии в городе», — сообщил губернатор.

Напомним, что первые дети из Мариуполя приедут 23 июня 2022 года. Они также смогут посещать кружки и играть в обучающие игры.