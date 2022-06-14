Сеул, , 09:56 — REGNUM В августе Южная Корея, США и Япония планируют провести совместные военные учения по перехвату баллистических ракет «Тихоокеанский дракон» (Pacific Dragon) у Гавайских островов. Об этом сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что учения пройдут с 1 по 14 августа.

Известно, что соответсвующее решение было принято в ходе трехсторонней встречи министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа, министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Японии Нобуо Киси, состоявшейся 11 июня в Сингапуре.

В текущем году к учениям также присоединятся Канада и Австралия.

Сообщается, что учения «Тихоокеанский дракон» запланированы в рамках международных морских учений RIMPAC, которые пройдут с 29 июня по 4 августа.