Барнаул, , 09:54 — REGNUM Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова сообщает, что после почти годового перерыва, авиакомпания «Аэрофлот» возобновила выполнение рейсов по маршруту Москва — Барнаул — Москва.

Аэропорт Барнаула Andrew Belonogow

Загрузка на прилет и вылет составила 90%, что говорит о востребованности данного рейса. Вылеты выполняются ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800, — сообщает 14 июня телеграм-канал барнаульского аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, вылет из Барнаула в 09:55, прибытие в Москву в 10:25 (время прилета-вылета указано местное). Время в пути составит 4 часа 30 минут.

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