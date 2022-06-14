Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Американская исполнительница Леди Гага ведёт переговоры об участии во второй части картины «Джокер» Тодда Филлипса. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Джокер». Тод Филлипс США. 2019 Джокер

Как отмечает издание, название картины Joker: Folie à deux является отсылкой к термину из психологии, который обозначает одновременное проявление одинаковой формы психического расстройства у двух близких людей. По данным СМИ, в случае удачных переговоров Леди Гага сыграет Харли Квинн — персонажа комиксов DC, которая была влюблена в Джокера.

Добавим, что к главной роли в фильме вернётся Хоакин Феникс. А Тодд Филлипс вновь выступит режиссёром и соавтором сценария совместно со Скоттом Сильвером.