Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) Санкт-Петербурга полностью перекроют в ночь на среду, 15 июня, для эвакуации сгоревшего на выходных днях автомобильного крана. Об этом предупредил 14 июня начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сгоревший автокран на КАД пресс-служба Упрдор Северо-Запад

По его словам, в ночь на 15 июня на 26 км внешнего кольца КАД, на участке между транспортными развязками на пересечении с проспектом Энгельса и проспектом Культуры, полностью перекроют движение.

«Для эвакуации с проезжей части полностью сгоревшего автокрана, в ночь с 14 на 15 июня в период времени с 04:00 — 05:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД», — предупредил Пузыревский.

На данном участке КАД всего три полосы для движения. Сгоревшее транспортное средство занимает полосу безопасности и первую полосу.

Отметим, что на период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период подъёма автокраном грузоподъемностью 100 тонн сгоревшего транспортного средства и погрузки его на трал для дальнейшей эвакуации», — объяснил специалист.