Новокузнецк, Кемеровская область, 14 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Новокузнецке ситуация с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ — стабильная. Об этом со ссылкой на кузбасский минздрав сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

«Количество принятых граждан в «красной зоне» снижается, по сравнению с прошлой неделей и за последние пять дней составляет: по взрослому населению — 347 человек (неделей ранее — 454); в детские поликлиники — 530 обращений (на прошлой неделе — 718)», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Коечный фонд ковидных госпиталей в городе составляет 140 коек.