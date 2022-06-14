Омский район, Омская область, 14 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Омском районе Омской области суд рассмотрит уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в прокуратуре региона.

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Обвиняемый — 28-летний местный житель. Прокуратура Омского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против него (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ — «Изнасилование, совершённое в отношении несовершеннолетней»).

По версии следствия, мужчина знаком с матерью 17-летней девушки. После распития спиртного он приехал переночевать к ним домой. Утром мать девушки ушла на работу. После этого злоумышленник напал на спящую несовершеннолетнюю и изнасиловал её.

Вину в совершении преступления он не признал. Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело рассмотрит Омский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Тюменской области осуждён за изнасилование девочки-подростка.

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