Клинцы, Брянская область, 14 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Территория села Займище городского округа Клинцы обстреляна 14 июня, сообщил в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

По предварительным данным, повреждено несколько жилых домов, ранения получили четыре человека.

« По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы », — уточнил глава региона .

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказывали о пролётах вертолётов вблизи места происшествия.