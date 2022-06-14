При обстреле брянских Клинцов ранены четыре человека — губернатор
Клинцы, Брянская область, 14 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Территория села Займище городского округа Клинцы обстреляна 14 июня, сообщил в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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Александр Богомаз
По предварительным данным, повреждено несколько жилых домов, ранения получили четыре человека.
«По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — уточнил глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказывали о пролётах вертолётов вблизи места происшествия.