Кишинёв, 14 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Из всех поставщиков газа Газпром для Молдавии предоставил наилучшую цену. Об этом в эфире телеканала TV-8 заявил 13 июня молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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«Сейчас у нас лучшее предложение по газу из имеющихся на рынке, хотя мы понимаем, что эта цена высока для многих граждан, — сказал Спыну. — Оптимистичный план состоит в том, чтобы сохранить этот контракт с Газпромом».

Он добавил, что в Кишинёве рассматривают и «пессимистичный сценарий», что Газпром может прекратить поставки газа в Молдавию. Власти республики ищут других поставщиков и рассчитывают на Азербайджан. Спыну не сказал, когда это будет возможно и какую цену газа стоит ожидать. Он отметил, что альтернативное газоснабжение у Молдавии будет «в ближайшие годы».

Стоит отметить, что за последние полгода стоимость российского газа для Молдавии выросла в несколько раз. Ранее голубое топливо приобретали по $170 за 1 тыс. кубометров, а мае она составила $920. В июне цена немного снизилась до $880. Экс-президент Молдавии Игорь Додон объясняет это антироссийской политикой действующего правительства. Он указал на то, что в своё время смог договориться о низкой цене на газ.