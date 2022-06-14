Лондон, 14 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Премьер-министры Великобритании и Португалии Борис Джонсон и Антониу Кошта считают необходимым увеличивать военные расходы стран НАТО и наращивать сотрудничество между членами альянса, сообщили в офисе главы британского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Оба лидера согласны, что во всём альянсе необходимо увеличить военные расходы, а также высказались за необходимость более глубокого сотрудничества в сфере развития оборонной техники и оборудования для более глубокой интеграции в НАТО», — говорится в релизе.

Также премьер-министры двух стран заявили о своей полной поддержке в отношении присоединения Финляндии и Швеции к НАТО и выразили уверенность, что эти страны укрепят альянс.