Улан-Удэ, , 09:50 — REGNUM На Байкале уже в этом году могут разрешить любительский вылов омуля. Об этом 13 июня рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Омуль МВД по Бурятии

По его словам, в настоящее время над этим работает республика совместно с «Росрыболовством». Руководитель федерального ведомства Илья Шестаков также допустил возобновление промышленного вылова в 2023 году.

«Смотрите, как растёт выпуск малька: в прошлом году 800 млн личинок омуля было выпущено в Байкал. Прирост был каждый год. В итоге в этом году нам Росрыболовство разрешит любительский вылов омуля», — отметил глава региона.

Читайте также: В Бурятии выросли объёмы незаконной добычи байкальского омуля