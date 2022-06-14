Рабочий посёлок Магистральный, Иркутская область, 14 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района уже третью неделю продолжается работа по ликвидации пожара на свалке отходов лесопиления. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, сложность тушения обусловлена большой площадью и глубиной залегания отходов. К тушению привлечена пожарная техника пожарно-спасательной службы Иркутской области. От наружного пожарного гидранта проложена магистральная линия длиной 200 метров, по которой в круглосуточном режиме подаётся вода.

Donations_are_appreciated Лесопилка

Для координации работ в местный гарнизон направлена служба пожаротушения. С начала месяца к месту тушения завезено 2233 кубометра грунта. Площадь засыпки очага пожара составила 250 квадратных метров. Для перемешивания грунта привлечены 2 экскаватора и бульдозер. Для подъезда инженерной техники к очагу пожара был засыпан участок противопожарной траншеи.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, задымления в населенном пункте не наблюдается. Контроль состояния атмосферного воздуха организован специалистами территориального управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, горение отходов лесопиления в посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района Иркутской области началось еще в конце мая 2022 года.

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