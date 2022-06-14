Рыбинск, Ярославская область, , 09:55 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области егеря пытаются найти молодого медведя, который пришёл в город. Об этом сообщает региональный департамент окружающей среды и природопользования.

Медведь в Рыбинске https://vk.com/wall-60965453_3519426

О вышедшем к людям звере стало известно 14 июня. Жители в социальных сетях пишут, что видели медвежонка в разных местах в районе улицы 9 мая. Однако прибывшие на место госохотинспектор и егерь зверя не нашли.

«Госохотинспектор совместно с егерем незамедлительно выехали на место, но пока животное обнаружить не удалось. В настоящее время ведется мониторинг прилегающей местности для установления местоположения животного. При выходе медведя к населённым пунктам следует незамедлительно сообщать в департамент охраны окружающей среды и природопользования», — сообщили в департаменте.

Сейчас поиски медведя продолжаются. В 2020 году молодой медведь в Ярославле напал на местного жителя. Животное пришлось убить.

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