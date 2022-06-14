Рыбинск, Ярославская область, 14 июня 2022, 09:55 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области егеря пытаются найти молодого медведя, который пришёл в город. Об этом сообщает региональный департамент окружающей среды и природопользования.
О вышедшем к людям звере стало известно 14 июня. Жители в социальных сетях пишут, что видели медвежонка в разных местах в районе улицы 9 мая. Однако прибывшие на место госохотинспектор и егерь зверя не нашли.
Сейчас поиски медведя продолжаются. В 2020 году молодой медведь в Ярославле напал на местного жителя. Животное пришлось убить.
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