* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 14 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что его силы атаковали блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Член Фронта сопротивления, не пожелавший назвать своё имя, сообщил газете «8 Собх», что нападение было совершено на блокпост в деревне Калалан уезда Кохистан Хеза Авай.

Хотя точное число жертв пока неизвестно, местные жители рассказывают, что после нападения две машины скорой помощи доставили раненых и убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в госпиталь Панджшера.

Между тем популярные источники сообщают, что после ночного нападения 12 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали повальные обыски домов в «Районе мясников» уезда Кохистан Хеза Авай.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали сообщения.

На прошлой неделе этот блокпост также подвергся атаке сил Фронта сопротивления, что привело к потерям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).