Новосибирск, 14 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Новосибирске приступили к демонтажу аварийной школы №57. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

t. me/alokot Демонтаж аварийной школы

«На месте здания 1939 года построим современную школу на 825 мест», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году построят 73 социальных объекта, в том числе школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово. На реализацию строительной программы в бюджетах разных уровней заложено около 20 млрд рублей.