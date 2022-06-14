Магас, 14 июня 2022, 09:45 — REGNUM В Ингушетию из Донбасса вернулся после выполнения поставленных задач отряд Росгвардии. Более четырех месяцев военнослужащие защищали интересы России на Украине, освобождая территории ДНР и ЛНР от нацистов и украинских захватчиков. В торжественной церемонии встречи бойцов Росгвардии приняли участие их родные, представители органов власти и руководства управления.
Как отметил в своей приветственной речи глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов, около четырех месяцев бойцам Росгвардии «в тяжелых условиях пришлось отстаивать интересы и с честью выполнять свой служебный долг», при этом самое главное, что они вернулись домой живыми.