Магас, , 09:45 — REGNUM В Ингушетию из Донбасса вернулся после выполнения поставленных задач отряд Росгвардии. Более четырех месяцев военнослужащие защищали интересы России на Украине, освобождая территории ДНР и ЛНР от нацистов и украинских захватчиков. В торжественной церемонии встречи бойцов Росгвардии приняли участие их родные, представители органов власти и руководства управления.

Росгвардия Алексей Колчин ИА REGNUM

«На площади перед Башней Согласия состоялись встреча и чествование сотрудников и военнослужащих территориального органа Росгвардии и ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по Республике Ингушетия, участвовавших в спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Росгвардейцы принимали участие в выполнении задач специальной военной операции по защите Донбасса на протяжении нескольких месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Ингушетии.

Как отметил в своей приветственной речи глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов, около четырех месяцев бойцам Росгвардии «в тяжелых условиях пришлось отстаивать интересы и с честью выполнять свой служебный долг», при этом самое главное, что они вернулись домой живыми.