Донецк, , 09:45 — REGNUM В Донецке в результате массированного обстрела со стороны украинских войск 13 июня повреждены социальные объекты. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В результате украинских атак оказались повреждены две гимназии, школа, ясли-сад, рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов украинских войск в Донецке за последние сутки погибли пять человек, пострадали 35 человек.