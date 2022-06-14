Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве праздничные мероприятия в честь Дню России с 10 по 13 июня посетили более 800 тысяч человек, сообщается на портале мэра столицы.

День России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В разных районах Москве с 10 по 13 июня состоялось более 120 праздничных мероприятий. Они прошли в 46 библиотеках, 48 культурных центрах, 19 столичных парках, в 11 музеях и в шести кинотеатрах сети «Москино».

Более 315 тысяч москвичей отпраздновали День России на ВДНХ. Гостей ждали экскурсии, творческие занятия, концерты классической музыки и выступления фольклорных коллективов, выставки, интерактивные занятия, лекции и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню России установили более 2,7 тыс. флагов и флаговых конструкций в цветах российского триколора.

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