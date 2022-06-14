Йошкар-Ола, , 09:44 — REGNUM В Центризбирком Марий Эл двое представителей политических партий представили документы в качестве кандидатов на пост главы республики. Об этом сообщает региональный ЦИК в своем telegram-канале.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, от ЛДПР на пост главы региона выдвигается Антон Мирдабалев — глава фракции ЛДПР в Госсобрании республики.

Также Центризбирком принял документы от Валентины Злобиной — представителя «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Период выдвижения кандидатов продлится до 5 июля. Затем, с 22 по 27 июля, кандидаты должны подать полный пакет документов для регистрации в качестве участников выборов на пост главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы региона Юрий Зайцев принял решение об участии в выборах в качестве самовыдвиженца. В течение месяца ему удалось погрузиться в региональные проблемы и появилось понимание, в каком направлении нужно двигаться для развития республики, отметил врио главы Марий Эл.

Читайте также: Врио главы Марий Эл пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца