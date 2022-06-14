Сызрань, Самарская область, 14 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Проверку по факту получения травмы ребенком на детской площадке организовали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка в парке закрыта

По предварительным данным, 12 июня 2022 года в г. Сызрани, катаясь на карусели на детской площадке по ул. Новостроящейся, мальчик 2018 года рождения получил травму — ампутацию большого пальца руки.

Сообщатся, что ребенка срочно доставили в медучреждение. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку, в ходе которой они намерены принять меры реагирования, а также дать оценку действиям лиц, ответственных за содержание площадки.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, которую организовали сотрудники полиции. Будет решаться вопрос о взыскании с виновных лиц причиненного мальчику материального ущерба и морального вреда.