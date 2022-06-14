Рубежное, ЛНР, 14 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами жилого района города Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) из поставленных киевскому режиму США гаубиц М-777 погиб четырнадцатилетний мальчик. Об этом 14 июня рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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«Калибр 155 миллиметров, гаубицы. Сюда прилетело четыре штуки (снаряда — ред.) — во двор и на обратной стороне дома еще, там четко видно. Раньше сюда не прилетало. Погиб мальчик, пострадали еще гражданские», — приводит его слова РИА Новости.

Также отмечается, что мать погибшего ребенка рассказала, что они вернулись с детьми в город из эвакуации несколько недель назад, так как город был освобожден от киевских боевиков. При этом она уточнила, что в момент начала киевскими боевиками обстрела мальчик грел себе воду на костре для приготовления еды из-за того, что в городе нет электричества.

«Вообще несовместимо там было всё (ранения с жизнью — ред.), все внутренности наружу до позвоночника… В этом дворе куча детей, и когда летают дроны эти проклятые (беспилотники — разведчики ВСУ — ред.), все видят, что людей очень много», — сказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в составе украинской армии принимают участие в боевых действиях 3 тысячи солдат из Великобритании.