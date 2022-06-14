Иркутск, , 09:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 14 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8677 человек, за последние сутки никто не умер.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 936 (+57 за сутки, хотя еще накануне было +62).

Госпитализированы 291 (+6 за последние сутки). В то же время выздоровели 290 700 пациентов (+41 за сутки).

Ещё 696 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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