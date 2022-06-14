Джакарта, 14 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к центральному правительству, а именно к министерствам, учреждениям и местным органам власти, с просьбой продолжать закупать отечественные товары, даже если цена на них выше, чем на импортные, сообщает Antara.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

В своем вступительном слове на национальном координационном совещании по внутреннему контролю правительства 2022 года президент заявил, что закупка отечественных продуктов может создавать добавленную стоимость и стимулировать внутренний экономический рост.

Президент подчеркнул, что нет никаких причин покупать импортную продукцию, хотя цены на нее дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Махфуд продемонстрировал ряд достижений Индонезии в области защиты прав человека.